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الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع ذخائر دبابات أبرامز للكويت

منذ 30 دقيقة
دبابة أبرامز M1A2 الأمريكية

دبابة أبرامز M1A2 الأمريكية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (الثلاثاء 27-9-2022) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر تشغيلية وتدريبية وعتاد ذي صلة بدبابات (إم1إيه2) أبرامز للكويت في صفقة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون أن الحكومة الكويتية طلبت شراء الذخيرة والعتاد ذي الصلة وإن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية.

وذكر البنتاغون في بيان أن العتاد سيزود الكويت بالقدرة على ردع التهديدات البرية والتصدي لها، وستساعد في حماية المناطق الحدودية والبنية التحتية البرية الرئيسية.

وقال البنتاغون إن الصفقة لن تتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة أو المتعاقدين الأمريكيين في الكويت، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا يشير الإخطار إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

وقال البنتاغون إن شركة جنرال دايناميكس هي المتعاقد الرئيسي لعملية البيع المقترحة.

    المصدر :
  • رويترز

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