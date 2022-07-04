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الخارجية الأمريكية: لا يوجد سبب للاعتقاد بأن قتل أبو عاقلة كان متعمدا

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 5:43 مساءً
إدانات دولية لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

إدانات دولية لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن محققين مستقلين لم يتوصلوا إلى نتيجة حاسمة فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعد أن أجروا فحصا جنائيا مفصلا.

وخلص المنسق الأمني الأمريكي، في تلخيصه لنتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، إلى أن رصاصة أُطلقت من مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي هي المسؤولة على الأرجح عن قتلها لكنه لم يجد سببا للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا.

بعد أسابيع من استشهادها، لا تزال قضية الصحفية الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” التي قتلها جنود اسرائيليون أثناء تغطيتها لأحداث ميدانية في مخيم جنين، تشغل الأوساط الفلسطينية والدولية.

وفي آخر تطورات القضية، أعلنت إسرائيل أنها ستفحص رصاصة قتلت الصحفية الفلسطينية، لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها، مضيفةً أن مراقبًا أميركيا سيحضر عملية الفحص التي قد تخرج نتائجها في غضون ساعات.

وقال الفلسطينيون الذين سلموا الرصاصة إلى منسق أمني أميركي إنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف.

ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر. والولايات المتحدة في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو تموز.

هذا ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمدا. وتنفي إسرائيل ذلك قائلة إن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ، أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع قواتها.

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