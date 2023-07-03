الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية: من الضروري اتخاذ إجراءات لمنع إزهاق أرواح المدنيين بعد استهداف مخيم جنين

منذ 6 ساعات
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية

مبنى وزارة الخارجية الأمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما.

وقال متحدث باسم الوزارة “من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين”.

وأكد التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها “ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوكرانيا - جورجيا
أوكرانيا تطرد سفير جورجيا بسبب صورة رئيس سابق!
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني بحث مع الأسد سبل مكافحة المخدرات القادمة من سوريا
الرئيس السنغالي ماكي سال
رئيس السنغال يحسم أمره: لن أترشح لفترة رئاسية ثالثة

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
غارات إسرائيلية على سوريا
تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟