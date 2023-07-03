الخارجية الأمريكية: من الضروري اتخاذ إجراءات لمنع إزهاق أرواح المدنيين بعد استهداف مخيم جنين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما.

وقال متحدث باسم الوزارة “من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين”.

وأكد التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها “ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى”.