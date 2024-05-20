الخارجية الأميركية: إيران طلبت من واشنطن المساعدة بعد تحطم الطائرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن إيران طلبت من واشنطن المساعدة بعد تحطم الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن في نهاية المطاف من تقديم المساعدة لأسباب لوجستية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن وفاة رئيسي لم تغير الموقف الأمريكي الأساسي تجاه إيران.

فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لاقى حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر أمس الأحد “يداه ملطختان بالدماء” لدعمه جماعات متطرفة في المنطقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران على ما وصفه بالنشاط المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف “لا شك أن هذا كان رجلا يداه ملطختان بدماء كثيرة”.