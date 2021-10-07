الخارجية الأميركية: العقوبات على إيران ستبقى حتى العودة إلى الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن العقوبات على إيران ستبقى حتى العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال خلال الإفادة اليومية للخارجية الأميركية، مساء الخميس، إن العودة الوشيكة إلى محادثات فيينا النووية مع إيران مطلوبة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي، إن موقف بلاده بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يتغير، مشددا على أن طهران لن تتمكن من إعادة هيكلة الاتفاق النووي.

ونوه المسؤول إلى أن فرصة التوصل لاتفاق نووي مع إيران لن تظل سانحة لفترة طويلة، مطالبا طهران بالعودة سريعا إلى طاولة التفاوض.

وأكد المسؤول الأميركي، أن بلاده تأمل “ألا تعتقد الحكومة الإيرانية المقبلة أنها ستحصل على المزيد من التنازلات بشأن الاتفاق النووي لأنها أكثر تشددا”.

ولفت إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد يصل خلال أشهر إلى نقطة لا تجدي معها العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونوه إلى أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة بشأن الاتفاق النووي، وعلى إيران التجاوب معها إذا ما أرادت رفع العقوبات.