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الخارجية الأميركية: باشيليت أخطأت حين وافقت على زيارة الصين

24 - مايو - 2022
آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 11:54 مساءً
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت - رويترز

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت - رويترز

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اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أخطأت حينما وافقت على زيارة الصين وسط مخاوف من أن تؤدي القيود الحكومية على زيارتها إلى تقويض التدقيق في سجل الصين لحقوق الإنسان.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بهذا التصريح في مؤتمر صحفي اعتيادي، حيث دعا الصين أيضا إلى إلغاء معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ في غرب البلاد.

وخلال زيارتها التي بدأت أمس الاثنين وتستغرق ستة أيام، ستزور باشيليت منطقة شينجيانغ، حيث قال مكتبها العام الماضي إنه يعتقد أن مواطنين من عرقية الويغور المسلمة اعتقلوا على نحو غير قانوني وتعرضوا لإساءة المعاملة وأُجبروا على العمل القسري.

ووصفت الولايات المتحدة معاملة الويغور بأنها “إبادة جماعية”، لكن بكين تنفي كل الإنتهاكات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “لا نتوقع أن تتيح الصين الوصول الضروري المطلوب لإجراء تقييم كامل لا يخضع للتلاعب، لأجواء حقوق الإنسان في شينغ يانغ”.

وأضاف برايس: “نعتقد أنه كان من الخطأ الموافقة على زيارة في ظل هذه الظروف”، مضيفا أن باشيليت لن تتمكن من الحصول على صورة كاملة “للفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية” في المنطقة.

وذكر أن تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء عن آلاف الصور والوثائق المسربة من مكاتب الأمن العام في مقاطعتين في شينجيانغ تضيف إلى “مجموعة أدلة دامغة بالفعل” على الانتهاكات هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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