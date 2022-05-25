الخارجية الأميركية تطالب بتحقيق "شامل وشفاف" بمقتل شيرين أبو عاقلة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق “شامل وشفاف” في قضية مقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن “لا تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب للتحقيق باغتيال أبو عاقلة”.

وأضاف برايس، في تصريحات للصحفيين، أن واشنطن دعت “الفلسطينيين والإسرائيليين للتعاون في التحقيق بمقتل الصحافية”.

وتتهم السلطة الفلسطينية وعدد من زملاء الصحفية الراحلة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليها خلال قيامها بتغطية عملية أمنية للجيش في مخيم جنين في الضفة الغربية في 11 مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أنها بعثت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية “بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه، إذا تبين أن أحد جنوده أطلق النار على الصحفية فإنه “لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي”، وفق التحقيق الأولي.

وقالت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي، يفعات تومر يروشالمي، في بيان “بالنظر إلى مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة في وسط منطقة قتال نشط، لا يمكن أن تكون هناك شبهة فورية بوجود نشاط جنائي في غياب المزيد من الأدلة”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا أدلة على أن أبو عاقلة قتلت بنيران الجيش، ويرجح مقتلها بـ “رصاص فلسطيني”.