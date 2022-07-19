الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية مع الإمارات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها وافقت “مبدئيا” على بيع مقاتلات ومعدات لعدة دول، من بينها الإمارات.

وذكرت الوزارة أنها وافقت مبدئيا على بيع الإمارات أنظمة ومعدات لطائرات “سي 17” بنحو مليار دولار.

كما أشارت إلى أنها أيدت مبدئيا بيع بلجيكا معدات لطائرات “أف 16” بقيمة 127 مليون دولار.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن الصفقة مع الإمارات تقدر بحوالي 980.4 مليون دولار.

لكن رويترز ذكرت أن موافقة الخارجية الأميركية لا تعني أن العقد تم توقيعه أو أن النقاشات انتهت.

ونوه “البنتاغون” إلى أن “بوينغ” ستكون المتعاقد الرئيسي مع الإمارات في هذه الصفقة.

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة في إدارة بايدن، إن تأخير إتمام الصفقة كان بسبب رغبة الرئيس الأمريكي في مراجعة الاتفاقات التي وقع عليها سلفه دونالد ترامب والتأكد من أنها تصب في مصلحة واشنطن.

لكنها أضافت أن واشنطن تريد دائما من شركائها في برنامج “إف 35″، التأكد من “أمان التكنولوجيا الأمريكية”، وحماية مقاتلاتها والبلدان التي تستخدمها، مضيفة أن الإدارة متخوفة من استخدام شبكات الجيل الخامس الصينية في أي مكان في العالم.