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الخارجية الأميركية: روسيا لا تلتزم بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

منذ 8 دقائق
علما اميركا وروسيا

علما اميركا وروسيا

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قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن روسيا لا تمتثل لالتزامها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها بمقتضى معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فعالية الاتفاق الأمريكي الروسي للحد من الأسلحة النووية”.

وأضاف المتحدث أن روسيا أمامها “مسار واضح” للعودة إلى الامتثال من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.

وكان من المقرر عقد محادثات بين موسكو وواشنطن حول استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة في مصر في نوفمبر تشرين الثاني ولكن روسيا أجلتها ولم يحدد أي من الطرفين موعدا جديدا للاجتماع.

    المصدر :
  • رويترز

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