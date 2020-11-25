الخارجية الأميركية: عملية الانتقال الرئاسي بدأت

أظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، اليوم، أنّ وزارة الخارجية الأميركية أخطرت موظفيها بأنّ عملية الانتقال الرئاسي بدأت وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة.

وجاءت التوجيهات التي أُرسلت، اليوم، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية‭‭ ‬‬المعنية بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن، يوم الاثنين، بأنّ بإمكانه بدء التسليم رسمياً.

وقالت الرسالة: “في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال”.

وأضافت الرسالة أنّ فريقاً “مخصّصاً” سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

يذكر أن بايدن قدّم بشكل رسمي، عددا من المرشحين لمناصب مهمة في حكومته المرتقبة، وذلك بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على بدء الانتقال الرسمي للسلطة.

وقال بايدن إن الفريق سيساعد في وضع أجندة تعكس أن “أمريكا عادت ومستعدة لقيادة العالم”.