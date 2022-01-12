الخارجية الأميركية: نطلع شركائنا بالخليج على تطورات الحوار مع إيران

قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إننا “نطلع شركائنا في دول الخليج على أي تقدم بشأن الحوار مع إيران”.‏ كما أضاف: “نتحدث عن أسابيع للموعد النهائي للمحادثات مع إيران”، مشيراً إلى أن الانسحاب من الاتفاق النووي أعطى إيران حرية ‏وأصبحت أكثر عدوانية‎.‎ وكان دبلوماسي غربي، كشف الأربعاء لوكالة “رويترز”، أن أول فبراير هو الموعد النهائي لمحادثات فيينا حول النووي الإيراني‎.‎

كما أكد مصدران مطلعان على خطط البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترى أن “أسابيع” فقط ‏تفصلها عن الوصول لقرار حاسم بخصوص مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.‏

كما كشف المصدران عن أن “إدارة بايدن ترى أنها باتت مسألة أسابيع الآن قبل الوصول لنقطة القرار الحاسم: إما أن يتم التوصل ‏لاتفاق وتعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، أو تنهار المحادثات وتتحرك الإدارة لفرض المزيد من الضغوط على إيران”.‏