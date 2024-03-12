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الخارجية الأوكرانية: حان الوقت للتفكير في السلام في أوكرانيا

منذ 33 دقيقة
وزير خارجية أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تصريحات لسكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار 23، إن الوقت حان للتفكير في السلام في أوكرانيا.

وأشار كوليبا في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، إلى أن كييف تسعى لعقد قمة في سويسرا لصياغة مبادرة للسلام في بلاده.

وقال وزير الخارجية الأوكراني لسكاي نيوز عربية إن “روسيا يمكنها حضور القمة الثانية التي ستعقد بشأن السلام في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “هناك أصوات تطالب أوكرانيا بتقديم تنازلات مثلما أعلن البابا فرانسيس”.

وحول الوضع الميداني، قال كوليبا إن “الوضع الميداني على الأرض مستقر وقواتنا تصد الهجمات الروسية”.

وأضاف كوليبا إن عدم تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا سيضر بمصالح الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأوكراني “علينا انتظار نتائج الانتخابات الأميركية لنعرف مواقف (دونالد) ترامب الحقيقية

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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