الخارجية الإسرائيلية: الصاروخ والطائرة المسيرة التي ضربت مصر انطلقت من هذا المكان!

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر (الجمعة 27-10-2023) أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان “تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق أنه “رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن “الموضوع لا يزال قيد التحقيق”.

وأعلن الجيش المصري، سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أفراد، وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن “الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية”.

وبعد ساعات من الحادث الأول، أفادت مصادر أمنية مصرية، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.