الخارجية الإماراتية: تصريحات قرداحي مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

استنكرت الإمارات التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي، ضد تحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه “التصريحات المشينة والمتحيزة”، التي أدلى بها قرداحي، والتي أساءت إلى دول التحالف في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية السفير اللبناني في الإمارات، وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد “مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية”، وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.