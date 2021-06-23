الخارجية الإيرانية تتوعد بملاحقة واشنطن قانونياً!

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على إغلاق مواقع إعلامية تابعة لهيئة إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن هذه الخطوة “محاولة منهجية من قبل الولايات المتحدة لتقويض حرية التعبير العالمية وإسكات الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام”.

أضاف خطيب زادة بأنه من المخجل أن تستمر واشنطن في هذه المعايير المزدوجة، وقال إن “الإدارة الحالية للولايات المتحدة اتبعت بالضبط مسار الإدارة السابقة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى هزيمة مزدوجة لواشنطن”.

وأكد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما ترفض هذا العمل غير القانوني والبلطجي، ستتابع القضية عبر السبل القانونية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.