الخارجية الإيرانية: ترفض البيان الخليجي حول حقل الدرة للغاز

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الخليجي حول حقل الدرة للغاز “غير بناء”.

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين 4آذار /مارس الجاري، عن رفض إيران لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي جاء فيه أن حقل الدرة للغاز مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط، ووصف المتحدث البيان بأنه “غير بناء”.

وقال كنعاني: إن “مثل هذا التصريح أحادي الجانب والذي لا أساس له من الصحة غير بناء”، وأكد تمسك إيران بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع حقل الغاز. وفق وكالة رويترز.

وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره والموقع في عام 2022 بأنه “غير قانوني”.

ويقع حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية. ويحتوي الحقل الذي اكتشف عام 1967 على مخزون كبير من الغاز، يُقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 ملايين برميل نفطي.