الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الصيني في طهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الصيني لدى طهران للاحتجاج على بيان صيني إماراتي يتعلق بسيادة إيران على ثلاث جزر تطالب بها الإمارات أيضا.

وتطالب كل من الإمارات وإيران بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر عليها منذ 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولة الإمارات المتحالفة الآن مع واشنطن.

وقالت وسائل إعلام رسمية “عبرت إيران للسفير الصيني في طهران عن اعتراضها على دعم الصين لمطالبات لا أساس لها في بيان مشترك بين الإمارات والصين”.

والصين من أكبر الشركاء التجاريين لإيران على مدى العقد الماضي.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن “وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أرض البلاد، ونتوقع من الصين أن تعدل موقفها بشأن هذه القضية”.