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الخارجية الإيرانية: طهران ستحدد نوع الرد والعقاب بحق المعتدي

منذ 37 دقيقة
المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني

المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله الاثنين إن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

كانت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية قد قصفت السفارة الإيرانية في سوريا اليوم.

وأضاف كنعاني إن طهران ستحدد “نوع الرد والعقاب بحق المعتدي”.

فيما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري الاثنين إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل “خرقا لكل المواثيق الدولية”.

كانت وسائل إعلام سورية وإيرانية قد ذكرت أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم، في تصعيد واضح للصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يضع إسرائيل في مواجهة إيران وحلفائها.

    المصدر :
  • رويترز

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