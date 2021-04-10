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الخارجية الإيرانية: لن نتخذ أي خطوة قبل التأكد من رفع العقوبات عن بلادنا

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 8:38 مساءً
عباس عراقجي

عباس عراقجي

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أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تتخذ أي خطوة في إطار العودة للاتفاق النووي، ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وقال: “سنتأكد من إلغاء العقوبات قبل اتخاذ أي خطوة من جانبنا”.

وأضاف: “لا نعتقد برفع العقوبات في إطار سياسة (الخطوة بخطوة)، ولا بد من رفعها جميعا دفعة واحدة”.

وتابع: “هناك أكثر من 1500 عقوبة فرضت على إيران ولا بد من رفعها، ويجب أن نتمكن من بيع النفط بدون مشكلة”.

وأشار عراقجي إلى أن “لجان الخبراء في فيينا تعمل على فهرسة العقوبات التي ينبغي إلغاؤها”.

وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015، وذلك بحسب RT

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