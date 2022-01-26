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الخارجية الاوكرانية: روسيا تريد نشر الذعر في المنطقة

26 - يناير - 2022
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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رأى وزير الخارجية الاوكرانية دميترو كوليبا أن روسيا لم تحشد ما يكفي من القوات لمهاجمة الاراضي الاوكرانية معتبرا أن روسيا تريد نشر الذعر في المنطقة.

ولفت كوليبا الى ان اوكرانيا لا تعارض الرد الأميركي على مقترحات روسيا.

وكانت روسيا قد بدأت في الايام الماضية حشد قوات لها على الحدود مع اوكرانيا ما وشى بغزو روسي محتمل، الامر الذ استدعى تأهبا دوليا لمواجهته. اذ أعلن الرئيس الفرنسي أن فرنسا تحضّر لردّ في حال هاجمت روسيا الاراضي الاوكرانية. وبدورهما توعدّت كل من واشنطن وبريطانيا روسيا بردود صارمة غير مسبوقة

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