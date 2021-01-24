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الخارجية البريطانية: نقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها

منذ ساعة واحدة
بريطانيا تعلن وقوفها مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها

بريطانيا تعلن وقوفها مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها

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أكدت بريطانيا الأحد وقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستهداف المدنيين في العاصمة السعودية الرياض.

وقد أدانت وزارة الخارجية البريطانية محاولة الهجوم على العاصمة الرياض واعتبرته أمراً مقلقاً للغاية، مشيرةً إلى أنها تقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت السبت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف أعلن قبلها بيوم أيضا إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر.كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

 

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