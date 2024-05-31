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الخارجية التركية: نرفض مشاركة حلف شمال الأطلسي في حرب أوكرانيا

منذ 35 دقيقة
وزير الخارجية التركية هاكان فيدان

وزير الخارجية التركية هاكان فيدان

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أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن بلاده ترفض أن “يشارك حلف شمال الأطلسي في الحرب بأوكرانيا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في براغ، بحسب ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال الوزير التركي “ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب”.

وأضاف أنه “بالنسبة إلى أنقرة، فإن دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الاطلسي في الحرب شيء آخر”، محذراً من “خطر اتّساع النزاع إقليمياً واندلاع أزمات أكبر”.

وأعطت واشنطن الضوء الأخضر، الخميس، لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أمريكية للدفاع عن منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، متجاوزة مخاوفها من أن السماح بمثل هذه الضربات قد يجرّ حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضوء الأخضر الأمريكي لاستخدام كييف أسلحة أمريكية بشروط، في ضربات داخل روسيا، يشكل “خطوة إلى الأمام”.

    المصدر :
  • وكالات

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