الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية

قالت وزارة الخارجية التونسية إنها استدعت ناتاشا فرانسيشي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية بعد أن أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا صحفيا أثار فيه المخاوف بشأن العملية الديمقراطية في تونس.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية عثمان الجرندي أبلغ المسؤولة الأمريكية بأن البيان يمثل “تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني”.

وكان بلينكن قد أبدى مخاوفه بشأن الديمقراطية في تونس يوم الخميس بعد أن قدم الرئيس قيس سعيد دستورا جديدا يمنحه سلطات واسعة، لكن رد الفعل الواسع بين الديمقراطيات الغربية اتسم بالصمت.

وقال بلينكين في إشارة إلى ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية، “شهدت تونس تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية خلال العام الماضي والتراجع عن العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ 2011”.

وتمت الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء أجراه الرئيس يوم الاثنين، بعد عام من تحرك سعيد لحل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بموجب مرسوم رئاسي.