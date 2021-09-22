الخارجية الجزائرية تستنكر المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية “المحاولة الانقلابية الفاشلة التي حصلت في السودان والتي تتنافى مع الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا للسلام”.

وقالت الخارجية في بيان إنه “في الوقت الذي كانت فيه الشعوب الإفريقية تعتبر بأن عهد الانقلابات والتغيرات غير الدستورية التي كانت تتراكم قد ولى في إفريقيا، شهد السودان مؤخراً محاولة انقلاب فاشلة تستنكرها وتدينها الجزائر باعتبارها تتنافى مع الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا للسلام، المندرجة ضمن عملية الانتقال الناتجة عن الإدارة التوافقية للـطراف المدنية والعسكرية السودانية”.

ودعت الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إلى “تكثيف الجهود من أجل التأكيد على تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في إفريقيا وتمسك الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي، لا سيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات وأي استيلاء على السلطة بالقوة لضمات احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ومكاسب شعوبها الشقيقة لا سيما الحوكمة الرشيدة”.