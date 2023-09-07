الخارجية الروسية: إرسال أسلحة يورانيوم لأوكرانيا عمل إجرامي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، الخميس، إن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب “عمل إجرامي”.

وقال ريابكوف إن روسيا تواصل إجراء اتصالات بشأن القضايا الإنسانية مع واشنطن، لكنها لا تعمل معها بشأن القضايا الرئيسية.

ونقلت تاس عن ريابكوف “ليس هناك حوار”.

حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات “أبرامز” عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وتشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات “أبرامز” الموعودةـ وغيرها من المعدات، وتشمل القدرات الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار.