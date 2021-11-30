الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الروسية: استئناف عمل الخبراء بشأن العقوبات ضد طهران والمسائل النووية

30 - نوفمبر - 2021
جانب محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي- أرشيفية

جانب من محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في اجتماع فيينا حول الملف النووي الإيراني، اتفقوا على استئناف عمل الخبراء بشأن العقوبات ضد طهران والمسائل النووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة للدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، أكدوا التزامهم بجهود العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

كما أعرب المشاركون عن رغبتهم في مواصلة التفاعل المكثف لحل المسائل، التي لا تزال دون حل منذ الانتهاء من الجولة السادسة السابقة من المباحثات، وأكدوا كذلك على رغبتهم في الوصول إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن.

كذلك أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن بدء المباحثات قد تم تقييمه من قبل المشاركين على أنه إيجابي وبناء.

    المزيد من أخبار العالم

    لا جديد بمفاوضات فيينا
    مفاوضات نووي إيران على حافة الانهيار.. وطهران تتخذ خطوة عكس التيار
    بريطانيا
    تفاصيل صادمة عن "أول" مصاب بجدري القرود في بريطانيا
    الجيش الروسي- أ{شيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تطلق دعوات استغاثة.. والمدفعية الروسية قد تحسم معركة دونباس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!