الخارجية الروسية: بوتين ونظيره الإيراني يعتزمان توقيع معاهدة جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قريبا على معاهدة جديدة بين الدولتين.

وعقد بوتين محادثات لمدة خمس ساعات في الكرملين مع رئيسي الشهر الماضي وسط تنامي العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين البلدين وهو أمر مثير للقلق بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين اليوم الأربعاء إن المعاهدة الجديدة ستعزز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران وستشمل كافة جوانب التعاون بينهما.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن موعد الاجتماع بين الزعيمين لم يتحدد بعد.

وقال الكرملين في نوفمبر تشرين الثاني إن روسيا وإيران تعملان على توطيد علاقاتهما “بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني” لكنه أحجم عن التعقيب على تلميح البيت الأبيض إلى أن إيران ربما تبحث تزويد روسيا بصواريخ باليستية.

وقالت السلطات الإيرانية إن التعاون العسكري مع روسيا يتوسع يوما بعد يوم. وقالت طهران في نوفمبر تشرين الثاني إنها أنهت ترتيبات تزويد روسيا بطائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي-28 وطائرات تدريب عسكرية من طراز ياك-130.