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الخارجية الروسية تتوعد الصحفيين الغربيين.. لن نتسامح معكم!

منذ 38 دقيقة
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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حذرت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 17-2-2023) الصحفيين الغربيين من أنهم إذا تصرفوا بشكل غير مهني وعاملوا روسيا أو شعبها بطريقة وقحة فلن يكون هناك تسامح معهم.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا في مارس آذار يفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما لمن ينشر أخبارا “كاذبة” عن الجيش عمدا، مما دفع بعض وسائل الإعلام الغربية لسحب صحفييها من روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنه عندما التقى كبار المراسلين الغربيين بوزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو هذا الأسبوع، اشتكى البعض من أوضاعهم، بما في ذلك إصدار التأشيرات وتراخيص العمل.

وأوضحت زاخاروفا للصحفيين “إذا قاموا بعملهم بشكل احترافي، فسوف يعملون (يواصلون العمل)”.

وأضافت “إذا عاملونا نحن وبلادنا وشعبنا بوقاحة، فعندئذ ببساطة لن يكونوا موضح ترحيب هنا”.

ويقول المسؤولون الروس إن وسائل الإعلام الغربية غطت الحرب في أوكرانيا من وجهة نظر أحادية الجانب، متجاهلة جذور الصراع وانحازت علانية إلى أوكرانيا مع إظهار عنصرية صريحة وغير واعية ضد الروس.

وحظرت روسيا فيسبوك وتويتر بينما وصفت بعض المراسلين الروس بأنهم عملاء أجانب. وغادر بعض كبار الصحفيين الروس البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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