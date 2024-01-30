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الخارجية الروسية تدعو إلى التحقيق في المزاعم الموجهة ضد الأونروا

منذ 10 دقائق
مبنى الأونروا

مبنى الأونروا

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طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، بضرورة التحقيق في المزاعم التي تتهم موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتواطؤ مع حماس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ينبغي التحقيق في المزاعم بأن بعض موظفي (الأونروا) شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وعلقت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة، وهي مصدر مهم لدعم سكان غزة، بعد مزاعم إسرائيل.

وقالت الوكالة يوم الجمعة الماضي إنها فتحت تحقيقا مع عدد من الموظفين وأنهت عقودهم.

    المصدر :
  • رويترز

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