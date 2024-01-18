الخارجية الروسية تدعو إيران وباكستان لإظهار "أقصى درجات ضبط النفس"

دعت وزارة الخارجية الروسية (الخميس 18-1-2024) إيران وباكستان إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس وحل خلافاتهما من خلال الدبلوماسية أو المخاطرة بالسقوط في أيدي أولئك الذين يرغبون في رؤية المنطقة تنزلق إلى الفوضى.

وتحدثت موسكو بعد أن قالت باكستان إنها استخدمت طائرات مسيرة عسكرية وصواريخ لاستهداف مسلحين انفصاليين من البلوش بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إلى أن البلدين جزء من منظمة شنغهاي للتعاون، وهي المجموعة التي ساعدت روسيا في تأسيسها.

وقالت زاخاروفا “من المؤسف أن يحدث هذا بين الدول الصديقة في منظمة شنغهاي للتعاون، والتي نعمل معها على تطوير علاقات الشراكة. إن المزيد من تفاقم الوضع يصب في مصلحة أولئك الذين لا يهتمون بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.

وأضافت أن أي عملية لمكافحة الإرهاب على الأراضي السيادية لدولة أخرى يجب أن تتم بالاتفاق والتنسيق مع سلطات تلك الدولة.