الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
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روسيا تستبعد مناقشة عقد معاهدة سلام مع اليابان

منذ ساعة واحدة
اليابان وروسيا

اليابان وروسيا

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أكّدت وزارة الخارجية الروسية أنه بات من غير الممكن مناقشة عقد معاهدة شاملة بشأن العلاقات مع اليابان، بما في ذلك معاهدة السلام، بسبب موقف طوكيو غير الودي تجاه موسكو.

وأشار مدير القسم الآسيوي الثالث بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، الى أن الجانب الروسي أجرى في وقت سابق مفاوضات مع طوكيو بشأن اعداد وثيقة شاملة، من شأنها أن تلبي حاجيات الواقع الحديث وتحدد الاتجاهات الرئيسية لتسريع تنمية العلاقات الروسية اليابانية.

وقال نوزدريف: “سبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان بتاريخ 21 آذار 2022، أنه من الواضح تماما أن مناقشة مثل هذه المعاهدة بات الآن من غير الممكن مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية وتسعى إلى الإضرار بمصالح بلدنا”.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أنه على الرغم من الوضع الصعب للعلاقات مع روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة بشدة بحل المشكلة الإقليمية (مشكلة الجزر) وإبرام معاهدة سلام مع روسيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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