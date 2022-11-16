الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
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الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي بعد حادث الصاروخ

منذ 6 دقائق
مبنى الخارجية الروسية

مبنى الخارجية الروسية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، الأربعاء إن روسيا استدعت السفير البولندي لديها لمبنى وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الكرملين وارسو بالرد بطريقة “هستيرية تماما” على حادث وقع أمس الثلاثاء عندما قُتل شخصان بصاروخ في شرق بولندا.

وقالت بولندا وحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إنه ربما كان صاروخا طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس روسيا كما أشارت بعض التقارير في البداية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل “ليس هذا خطأ أوكرانيا.. تتحمل روسيا المسؤولية الأخيرة لأنها تواصل حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، إن بلاده ليس لديها دليل ملموس لتحدد من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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