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الخارجية الروسية تُهدد بعقاب منفذي هجوم بيلغورود

منذ ساعة واحدة
هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

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أدان سفير المهمات الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة بيلغورود الروسية من قبل قوات كييف، معتبرًا إياه عملاً إرهابيًا، وتوعد بمعاقبة المهاجمين إذا تم القبض عليهم.

وقال: “هذا هجوم إرهابي هستيري بوضوح، وجريمة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي سيحاسب عليها مرتكبوها إن ظلوا أحياء”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا لهجوم أوكراني إرهابي بالصواريخ البالستية والراجمات قبل قليل، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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