الخارجية الروسية: جميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا أهداف مشروعة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس إن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا، وأنها سيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه إذا تم إرسال صواريخ “باتريوت” الأمريكية إلى أوكرانيا، فإنها ستكون “أهدافا مشروعة” للقوات الروسية، لكنه أضاف أن الخطة الأمريكية لم يتم تأكيدها.

وكانت CNN كشفت، يوم الثلاثاء، حصريا عن أن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي”باتريوت” إلى أوكرانيا، مع احتمال الإعلان عن قرار في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقا لمسؤولين أمريكيين ومسؤول كبير في الإدارة.

ولا تزال خطة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها، وقال المسؤولون الثلاثة، لشبكة CNN، إن موافقة بايدن “متوقعة”.

وليس من الواضح عدد قاذفات الصواريخ التي سيتم إرسالها ، لكن بطارية “باتريوت” النموذجية تتضمن مجموعة رادار تكتشف وتتبع الأهداف وأجهزة الكمبيوتر ومعدات توليد الطاقة ومحطة التحكم في الاشتباك وما يصل إلى ثمانية قاذفات، كل منها يحمل أربعة جاهزة لإطلاق صواريخ.