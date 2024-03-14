الخارجية الروسية: موسكو تمنع 227 مواطناً أمريكياً من دخول البلاد

قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس إن روسيا منعت 227 مواطنا أمريكيا من دخول البلاد، من بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وشمل الحظر الذي أعلنته الوزارة على موقعها الإلكتروني أيضا نواب وزراء التجارة والدفاع والطاقة، بالإضافة إلى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا جون سوليفان.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تفرض موسكو حظر دخول رمزيا إلى حد كبير على آلاف السياسيين والصحفيين الغربيين وغيرهم ممن تتهمهم بأفعال وتصريحات “معادية للروس”.

هذا وقال قال الكرملين إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية بشأن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدا باستخدامها.

قال بوتين للغرب أمس الأربعاء 13\3\2024 إن روسيا مستعدة من الناحية الفنية لحرب نووية وأنه إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا فإن ذلك سيعتبر ذلك تصعيدا كبيرا للصراع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم إن بوتين كان يجيب فقط على أسئلة أحد الصحفيين ويعيد التأكيد على الظروف المعروفة جيدا التي ستضطر فيها روسيا نظريا إلى استخدام الأسلحة النووية.