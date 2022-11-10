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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني

منذ 25 دقيقة
مبنى الخارجية الروسية

مبنى الخارجية الروسية

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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن “استعداد موسكو لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني الصديق في التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تواجهه”.

وذكرت في بيانها عقب اجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير اللبناني لدى موسكو، شوقي بو نصار: “جرى تبادل موسع لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص، وأكد الجانب الروسي من جديد دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأكد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة للشعب اللبناني الصديق للتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة”.

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