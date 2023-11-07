الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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الخارجية الرومانية: 100 مواطن من رومانيا يأملون في مغادرة غزة عبر معبر رفح

منذ ساعتين
معبر رفح

معبر رفح

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أشارت وزارة الخارجية الرومانية إلى أن 103 مواطنين من رومانيا وأفراد أسرهم في غزة يأملون في مغادرة القطاع عبر معبر رفح الحدودي ودخول مصر اليوم الثلاثاء.

وتمكن المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعائلاتهم من الخروج عبر معبر رفح منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان “المواطنون الرومانيون وعائلاتهم سيستقبلهم ممثلو السفارة الرومانية في مصر… الذين سيرافقونهم إلى القاهرة من حيث سيستقلون رحلة جوية خاصة إلى رومانيا”.

وذكرت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو إن أكثر من 260 رومانيا وعائلاتهم طلبوا إجلائهم من غزة حتى الآن. وستواصل الوزارة الحديث مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإجلاء من تبقى من الرومانيين.

وأضافت الوزارة أن ستة أشخاص يحملون الجنسيتين الرومانية والإسرائيلية يعتقد أنهم من بين المحتجزين في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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