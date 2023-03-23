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الخارجية السعودية: بدء مباحثات مع الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية

منذ ساعة واحدة
علم السعودية

علم السعودية

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أكدت وزارة الخارجية السعودية لقناة الاخبارية” السعودية بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين.

وافاد مسؤول في الخارجية السعودية “تجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام”.

ونقلت قناة “الاخبارية” الحكومية عن المسؤول قوله إنه “في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية”.

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