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الخارجية السعودية تنصح مواطني المملكة بعدم السفر إلى لبنان

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 11:09 مساءً
المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

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أصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، تنبيها لمواطني المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى عدم السفر إلى لبنان.

وقالت الوزارة، في بيان: “نظرا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناء على قرار وزارة الداخلية… بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد”.

وتابع البيان: “كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم”.

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