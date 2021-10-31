الخارجية السعودية لقادة لبنان: فيقوا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن لبنان بحاجة إلى من يُعيد ‏له سيادته وعلى قادته أن يفيقوا.‏ وقال بن فرحان: “الإشكالية في لبنان أكبر من تصريح وزير، وإنما تكمن في ‏سيطرة وكلاء إيران”.‏

وشدد على أن لبنان بحاجة لمراجعة وإصلاح شامل يُعيد له سيادته ومكانته في ‏العالم العربي وسندعم أي جهود في هذا الاتجاه.‏ يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الإعلام جورج ‏قرداحي ‏تجاه الحرب في اليمن.‏

وكان قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الاثنين الماضي ‏وأجريت قبل ‏توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن ‏بأنها “عبثية”. وقال: إن ‏المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ‏‏”يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء ‏خارجي” من السعودية ‏والإمارات.‏