الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
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الخارجية السعودية لقادة لبنان: فيقوا

منذ 24 ثانية
مدينة الرياض

مدينة الرياض بالسعودية

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن لبنان بحاجة إلى من يُعيد ‏له سيادته وعلى قادته أن يفيقوا.‏ وقال بن فرحان: “الإشكالية في لبنان أكبر من تصريح وزير، وإنما تكمن في ‏سيطرة وكلاء إيران”.‏

وشدد على أن لبنان بحاجة لمراجعة وإصلاح شامل يُعيد له سيادته ومكانته في ‏العالم العربي وسندعم أي جهود في هذا الاتجاه.‏ يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الإعلام جورج ‏قرداحي ‏تجاه الحرب في اليمن.‏

وكان قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الاثنين الماضي ‏وأجريت قبل ‏توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن ‏بأنها “عبثية”. وقال: إن ‏المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ‏‏”يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء ‏خارجي” من السعودية ‏والإمارات.‏

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