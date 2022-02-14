الخارجية السورية ترفض "الهجمات الوحشية على الفلسطينين"

أكدت الخارجية السورية رفضها لما وصفته بـ “الممارسات الإسرائيلية الوحشية” بحق الفلسطينيين.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، قالت وزارة الخارجية السورية: “تابعت الوزارة الهجمات الوحشية التي تقوم بها قطعان المستوطنين الإسرائيليين وما يسمى بـ الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة التي أدت خلال الفترة الماضية إلى خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وأوضح أن “الأوامر التي تصدرها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين الفلسطينيين وإخلاء ممتلكاتهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأكد البيان أن “استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم هي ممارسات لا إنسانية ولا شرعية ولا تقود إلا إلى تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام”.

ودعا البيان إلى “كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل فوراً على وقف هذه الممارسات الإسرائيلية ومنع (إسرائيل) من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم”.

وفي وقت سابق، عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة.

وندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ”الاعتداءات” الإسرائيلية ضد مواطني حي الشيخ جراح وقال حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “ندين الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية

هذا وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.