الخارجية السورية توضح خارطة حل أزمة السويداء

أصدرت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، بيانًا تفصيليًا حول خارطة الطريق الخاصة بحل أزمة السويداء، وذلك عقب اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي توم باراك في دمشق.

وأكد البيان أن الدول الثلاث اتفقت على التعاون لتنفيذ خطوات عاجلة تحترم السيادة السورية، تشمل التحقيق في الأحداث الأخيرة بالسويداء، محاسبة مرتكبي الانتهاكات، واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والطبية. كما سيتم إعادة كامل الخدمات إلى المحافظة، ونشر قوات مؤهلة لضمان الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية ونشر قوات شرطية محلية.

وشدد البيان على دعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق المحتجزين والمختطفين، وتعزيز الوحدة الوطنية والمساواة بين السوريين، واحتواء خطاب الكراهية. كما سيتم عقد اجتماعات مصالحة تشمل المجتمعات المحلية والعشائرية، والتوافق على ترتيبات أمنية وإدارية للفترة الانتقالية، وصولًا إلى اندماج المحافظة في المؤسسات الحكومية.

وأضافت الخارجية أن خارطة الطريق تتضمن تشكيل قوة شرطية محلية بقيادة شخصية من السويداء، إنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة، والتوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن الجنوب السوري بالتشاور مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على سيادة سوريا، بالإضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تطبيق الخارطة.