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الخارجية السورية: لا مبرر للعمليات العسكرية الأردنية داخل سوريا

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2024 3:35 مساءً
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أشارت وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء إلى أنه “لا مبرر” للضربات الجوية الأردنية داخل الأراضي السورية والتي تسببت في سقوط خسائر بين المدنيين من النساء والأطفال.

ويكثف الجيش الأردني منذ أسابيع حملته على مهربي المخدرات، وذلك بعد اشتباكات دارت الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم على صلة بجماعات متحالفة مع إيران وينقلون كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا فضلا عن أسلحة ومتفجرات.

وقالت وسائل إعلام سورية محلية ومراقبون يتابعون الأزمة إن ضربات جوية أردنية محتملة على جنوب سوريا أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي.

وأضافت الوزارة أن “التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقا مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات”.

الأردن يستهدف تجار المخدرات

وتكرر قصف الجيش الأردني لمواقع داخل سوريا، مستهدفا تجار المخدرات.

فيما وقعت اشتباكات في الآونة الأخيرة مع عشرات المتسللين من سوريا الذين كانوا يحملون كميات كبيرة من المخدرات ويحاولون عبور الحدود، بحسب الجيش الأردني، مشيرا إلى أنهم كانوا يحملون أسلحة ومتفجرات.

 

    المصدر :
  • رويترز

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