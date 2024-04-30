الخارجية الصينية تعلق على الحوار بين فتح وحماس وتحقيق المصالحة

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء على خلفية استضافة محادثات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح الفلسطينيتين إن الجانبين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة فلسطينية من خلال الحوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن ممثلين عن الحركتين قدموا إلى بكين في الآونة الأخيرة لإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة.

وأضاف “الجانبان اتفقا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت”.

للمزيد اقرأ: