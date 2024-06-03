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الخارجية الصينية: سنعزز شراكتنا مع روسيا رغم تحديات صفقة الغاز

منذ 57 دقيقة
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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قالت الصين اليوم الاثنين إنها ستواصل الدفع من أجل تعزيز كل أشكال التعاون المثمر للطرفين مع روسيا وإنها تتطلع لتعميق التعاون معها في قطاع النفط والغاز.

وذكر تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مساعي روسيا لإتمام صفقة كبرى تتعلق بخط لأنابيب الغاز مع الصين تواجه عقبات بسبب ما تعتبره موسكو مطالبات غير معقولة من بكين فيما يتعلق بالتسعير ومعدلات الإمداد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية “بالنسبة للتعاون بين الصين وروسيا، ما أريد أن أقوله هو السعي لتقريب المصالح بين البلدين وتعميق ترابط المصالح”.

    المصدر :
  • رويترز

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