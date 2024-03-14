الخارجية الصينية: مشروع القانون الأميركي الذي يهدد بحظر تيك توك "ليس نزيها"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس إنه إذا تم التذرع بما يطلق عليه الأمن القومي لإسقاط الميزة التنافسية لدول أخرى فإن هذا “ليس نزيها”.

جاء التصريح بعدما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء 13\3\2024 على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة في حالة تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد في الولايات المتحدة يخدم العالم أم نفسه”.