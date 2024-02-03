الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد، لتسليم مذكرة احتجاج رسمية على الغارات الجوية الأمريكية في العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “العراق أكد مجددا رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة؛ إذ إن بلدنا ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين”.

وأضاف البيان “ستبذل الحكومة كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا من المدنيين وقوات الأمن بصنوفها المختلفة”.