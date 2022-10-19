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الخارجية العراقية: ندعم موقف أوبك بلس والسعودية

منذ 3 دقائق
علم العراق

علم العراق

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات.

وأكدت في بيان أن المسار الذي تم الارتكان إليه داخل المنظمة يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

كما شددت على رفضها أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية.

كذلك دعت في هذا الصدد لضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، كان كرر تأكيده، في وقت سابق الثلاثاء، على أن قرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.

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