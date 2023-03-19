الخارجية الفرنسية: إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية" ‏

شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا على أنّ ‏إصدار المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرة توقيف بحقّ ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ‏في أوكرانيا هو قرار “بالغ الأهمّية”. ‏

وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” ‏الأسبوعيّة تُنشر الأحد ، إنّ “هذا القرار في منتهى الأهمّية ‏لأنّه يعني أنّ أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ‏ضدّ الإنسانيّة يجب أن يُحاسَب بغضّ النظر عن وضعه أو ‏منصبه”.‏

وأضافت: “لا توجد أيّ حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن ‏أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى ‏التفكير. لذلك فإنّ هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث”. ‏

وأوضحت المحكمة أنّ مذكّرة التوقيف جاءت على خلفيّة ‏‏”جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني ‏لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة” ‏منذ بدء الغزو.‏

رُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء ‏الغزو في 24 شباط 2022، وفق كييف، ووُضِع ‏كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.‏

ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفًا إيّاه بأنّه “باطل” لأنّ ‏روسيا ليست طرفًا في الجنائيّة الدوليّة.‏