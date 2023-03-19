الخارجية الفرنسية: إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية" ‏

شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا على أنّ إصدار المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا هو قرار “بالغ الأهمّية”.
وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعيّة تُنشر الأحد ، إنّ “هذا القرار في منتهى الأهمّية لأنّه يعني أنّ أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة يجب أن يُحاسَب بغضّ النظر عن وضعه أو منصبه”.
وأضافت: “لا توجد أيّ حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى التفكير. لذلك فإنّ هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث”.
وأوضحت المحكمة أنّ مذكّرة التوقيف جاءت على خلفيّة ”جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة” منذ بدء الغزو.
رُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط 2022، وفق كييف، ووُضِع كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.
ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفًا إيّاه بأنّه “باطل” لأنّ روسيا ليست طرفًا في الجنائيّة الدوليّة.