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الخارجية الفرنسية: سنوقع عدة اتفاقيات مع الصين قريباً

منذ 16 دقيقة
الصين وفرنسا

الصين وفرنسا

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إن فرنسا ستوقع عدة اتفاقيات مع الصين خلال زيارة رسمية تقوم بها وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا لبكين هذا الأسبوع.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الصين ترغب في أن تستثمر مزيد من الشركات الفرنسية في البلاد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على وقف القتال أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 رهينة من المحتجزين في غزة مقابل 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل، ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأضاف ماكرون في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس “نعمل دون توقف حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن”.

ولم ترد الرئاسة الفرنسية على طلبات للتعليق على تقارير إعلامية فرنسية أفادت بإمكانية تحرير ثلاثة رهائن فرنسيين بصورة مبدئية.

    المصدر :
  • رويترز

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